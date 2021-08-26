Ювентус наразі не отримав пропозицій щодо трансферу 36-річного португальця, хоча готовий відпустити форварда за 25-30 млн євро. Наразі фаворитом на підписання гравця вважають Манчестер Сіті, який не проти повернути Кріштіану Роналду в АПЛ. "Містяни" вже запропонували нападнику дворічний контракт із зарплатою 15 млн євро за сезон, інформує Sky Sports.

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Щоправда, Сіті готовий підписати португальця лише як вільного агента, що категорично не влаштовує Ювентус. Туринці готові розглянути варіант включення в угоду Габріеля Жезуса, але це не влаштовує вже Манчестер Сіті. Хосеп Гвардіола навідріз відмовився відпускати бразильського форварда, стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо.

Певний інтерес до Роналду проявляє і ПСЖ, але тут усе залежатиме від Кіліана Мбаппе – точніше, від того, чи перейде він у Реал. У випадку відходу француза шанси на переїзд Кріштіану в Париж різко зростуть.

Нагадаємо, Роналду перебрався до Ювентуса влітку 2018-го за 117 млн євро і двічі став володарем Скудетто.

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