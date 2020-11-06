"Поки немає впевненості, коли до складу приєднається Габріель Жезус, але йому вже краще. Він провів одне тренування з командою і щасливий, що повернувся.

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Чекаємо новин щодо Агуеро. Ми не хочемо робити ще один крок назад, але він одужує. Серхіо – дуже небезпечний гравець. Було складно повірити в те, що він травмувався в останній грі з Вест Хемом, але йому краще. Після паузи на матчі національних команд він буде готовий", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Ліверпуль відбудеться 8 листопада, початок о 18:30. Після 7 турів "червоні" очолюють АПЛ з 16 очками, у "містян" на 5 пунктів менше та гра в запасі.

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