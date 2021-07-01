Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо перебрался из дортмундской Боруссии в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед в своем твиттере сообщил, что достиг принципиального согласия о переходе Джейдона Санчо.

Санчо официально перебрался в Манчестер Юнайтед – Боруссия Д подтвердила трансфер

Ранее трансфер подтвердила и дортмундская Боруссия, за которую англичанин выступал на протяжении последних 4 лет. Сумма сделки оценивается в 85 млн евро. Официальное представление 21-летнего игрока состоится после его возвращения с Евро-2020. Как известно, 3 июля сборная Англии в четвертьфинале сыграет с Украиной.

Напомним, Санчо перебрался в Дортмунд из Манчестер Сити за 8 млн евро. Вингер провел за "шмелей" 137 матчей, отличился 50 голами и 64 ассистами.

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