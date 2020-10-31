Манчестер Сити договорился о подписании контракта с сербским форвардом Филиппом Стевановичом, сообщает Man City Xtra со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

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Партизан получит за своего 18-летнего таланта 8 млн евро + бонусы. По информации СМИ, летом Манчестер Юнайтед был близок к приобретению Филиппа.

В нынешнем сезоне чемпионата Сербии Стеванович провел 11 матчей, в которых отметился тремя голами.

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