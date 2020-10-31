Манчестер Сити подпишет 18-летнего форварда Партизана
00:40 - Читати українською
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола продолжает усиливать команду юными талантами.
Манчестер Сити договорился о подписании контракта с сербским форвардом Филиппом Стевановичом, сообщает Man City Xtra со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.
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Партизан получит за своего 18-летнего таланта 8 млн евро + бонусы. По информации СМИ, летом Манчестер Юнайтед был близок к приобретению Филиппа.
В нынешнем сезоне чемпионата Сербии Стеванович провел 11 матчей, в которых отметился тремя голами.
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