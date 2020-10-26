Будущее испанского специалиста в английском клубе определится в ближайшее время.

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В случае отказа испанца подписывать с нынешним клубом новое соглашение, боссы "горожан" готовы предложить вакантное место наставнику РБ Лейпциг Юлиану Нагельсманну, сообщает издание Daily Mail. Еще одним кандидатом называют бывшего главного тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

Напомним, Нагельсман возглавил РБ Лейпциг летом 2019 года. В прошлом сезоне команда под его руководством завоевала бронзу Бундеслиги, дошла до 1/8 финала Кубка страны и полуфинала Лиги чемпионов, где уступила ПСЖ. Контракт 33-летнего специалиста с клубом из Лейпцига рассчитан до лета 2023 года.

Ныне безработный Почеттино возглавлял Тоттенхэм с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал Саутгемптон и Эспаньол. Со "шпорами" аргентинец доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

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