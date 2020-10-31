Манчестер Сіті домовився про підписання контракту з сербським форвардом Філіпом Стевановічем, повідомляє Man City Xtra з посиланням на журналіста Фабріціо Романо.

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Партизан отримає за свого 18-річного таланта 8 млн євро + бонуси. За інформацією ЗМІ, влітку Манчестер Юнайтед був близьким до придбання Філіпа.

У нинішньому сезоні чемпіонату Сербії Стевановіч провів 11 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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