Манчестер Сіті підпише 18-річного форварда Партизана
31 жовтня 00:40 - Читать на русском
Наставник "містян" Хосеп Гвардіола продовжує підсилювати команду юними талантами.
Манчестер Сіті домовився про підписання контракту з сербським форвардом Філіпом Стевановічем, повідомляє Man City Xtra з посиланням на журналіста Фабріціо Романо.
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Партизан отримає за свого 18-річного таланта 8 млн євро + бонуси. За інформацією ЗМІ, влітку Манчестер Юнайтед був близьким до придбання Філіпа.
У нинішньому сезоні чемпіонату Сербії Стевановіч провів 11 матчів, в яких відзначився трьома голами.
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