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Манчестер Сити подписал защитника – первый летний трансфер чемпионов Англии

10:28 155 Читати українською
Манчестер Сити подписал защитника – первый летний трансфер чемпионов Англии
Клюйверт Агилар (слева) / ФК Альянса Лима

Молодой перуанский защитник Клюйверт Агилар продолжит карьеру в Манчестер Сити.

Перуанский клуб Альянса Лима объявил о достижении договоренности с Манчестер Сити о переходе 16-летнего Клюйверта Агилара. Он выступает на позиции правого защитника/латераля и присоединится к действующим чемпионам АПЛ летом 2021 года – после того, как достигнет совершеннолетия.

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Сумма сделки не разглашается, но неофициально речь идет о 2,5 млн евро. Также Альянса Лима получит процент с будущей продажи игрока, информирует официальный сайт перуанского клуба.

Контракт Агилара был рассчитан до конца 2023 года, а Transfermarkt оценивает его в скромные 325 тысяч евро. Интересно, что за первую команду он сыграл лишь 7 матчей.

Агилар станет первым игроком в истории клуба Альянса Лима, который подписал контракт с клубом АПЛ – в Перу этот трансфер уже назвали историческим.

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