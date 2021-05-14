Руководство клуба пообещало Хосепу Гвардиоле подписание "невероятного" игрока, утверждает The Times.

Манчестер Сити – Челси: финал Лиги чемпионов официально перенесен из Стамбула

В шорт-лист "горожан" попали четверо звездных нападающих. Речь идет о Холанде (Боруссия Д), Кейне (Тоттенхэм), Лаутаро (Интер) и Андре Силве (Айнтрахт Ф). Приоритетным вариантом считается норвежец, однако Боруссия будет просить за свою звезду 130 млн евро.

Напомним, что Серхио Агуэро летом станет свободным агентом, поэтому у Сити остается один "чистый" центрфорвард – Жезус.

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