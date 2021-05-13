Как и ожидалось, решающий поединок ЛЧ 2020/21 Манчестер Сити – Челси не состоится в Турции.

Новым хозяином финала Лиги чемпионов станет Порту – соответственно, Португалия второй раз подряд примет решающую игру самого престижного еврокубка. Поединок между Манчестер Сити и лондонским Челси будет сыгран на стадионе Драгау, информирует официальный сайт УЕФА.

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Финальный матч ЛЧ должен был состояться в Стамбуле, но игру вынуждены были перенести из Турции из-за вспышки COVID-19 на территории страны и трудностей для английских фанатов с доездом на игру. Сейчас Португалия находится в зеленом списке Великобритании – соответственно, фанаты не будут отбывать карантин после возвращения с финала ЛЧ.

Одним из вариантов места проведения игры был лондонский Уэмбли, но, как отмечалось ранее, УЕФА не сумел достичь компромисса с правительством Великобритании. Заметим, что Стамбул потерял право на проведение финала второй год подряд – в 2020-м решающие стадии ЛЧ провели в Лиссабоне.

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Матч Манчестер Сити – Челси состоится 29 мая. Начало – в 22:00 по Киеву. Челси и Манчестер Сити получат по 6 тысяч билетов для своих фанатов.

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