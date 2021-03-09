"Манчестер Сити победит со счетом 18:0", – Гвардиола разгневался на вопрос журналиста
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола с сарказмом ответил на напоминание журналиста, что Саутгемптон умудрился дважды за два года проиграть со счетом 0:9.
"Счет будет 18:0 – что за вопрос? Манчестер Юнайтед забил девять, потому что 89 минут играл 11 на 10 – вы думаете, это шутка? Ну а мы просто попробуем выиграть и набрать 3 очка, вот и все.
Безумный голепад в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 9:0
Я большой поклонник Саутгемптона и того футбола, который они демонстрируют. Я вижу качество их игры, для нас это еще одно испытание, чтобы играть хорошо и попытаться победить", – цитирует Гвардиолу The Mirror.
Напомним, Ман Сити встретится с Саутгемптоном в рамках 33-го тура АПЛ, матч состоится 10 марта, начало в 20:00.
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