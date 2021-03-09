Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зі сарказмом відповів на нагадування журналіста, що Саутгемптон примудрився двічі за два роки програти з рахунком 0:9.

"Рахунок буде 18:0 – що за питання? Манчестер Юнайтед забив дев'ять, тому що 89 хвилин грав 11 на 10 – ви думаєте, це жарт? Ну а ми просто спробуємо виграти і набрати 3 очки, ось і все.

Шалений голепад у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 9:0

Я великий шанувальник Саутгемптона і того футболу, який вони демонструють. Я бачу якість їхньої гри, для нас це ще одне випробування, щоб грати добре і спробувати перемогти", – цитує Гвардіолу The Mirror.

Нагадаємо, Ман Сіті зустрінеться із Саутгемптоном в рамках 33-го туру АПЛ, матч відбудеться 10 березня, початок о 20:00.

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