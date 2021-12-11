Манчестер Сити подходил к домашнему поединку с Вулверхэмптоном в статусе лидера чемпионата, имея за плечами 5-матчевую победную серию в АПЛ. Правда, права на осечку у подопечных Хосепа Гвардиолы не было, ведь Ливерпуль отставал всего на одно очко, а Челси – на два. У украинских болельщиков во встрече на Этихаде был свой интерес – Зинченко вышел в основе во второй игре подряд.

Хименес подставил Вулверхэмптон в матче с Ман Сити, получив две желтые подряд – видео бессмысленного поступка

В первом тайме хозяева владели инициативой, но особого преимущества над "вулвз" они не демонстрировали. Забить "горожане" могли разве что на старте усилиями Канселу: на 9-й минуте Жоау с дистанции пробил над перекладиной, а на 10-й португалец запустил передачу на Бернарду Силве – тот в штрафной качнул Аит-Нури и выстрелил мимо дальней девятки. Были и другие выстрелы, но эти оказались наиболее острыми.

Самый интересный эпизод случился прямо перед перерывом. В компенсированное арбитром время Рауль Хименес придержал Родри за футболку, получив жёлтую карточку, а через 31 секунду мексиканец увидел перед собой вторую жёлтую – он встал перед мячом, не дав разыграть стандарт. Вулверхэмптон остался в меньшинстве.

Во втором тайме Манчестер Сити прогнозируемо начал прижимать "вулвз", сразу заработав несколько угловых и едва не открыв счёт на 56-й минуте в результате подачи от Зинченко. Бернарду опередил Са и замкнул в пустые ворота, но мяч с ленточки вынес Коуди! Ещё через две минуты Александр пробивал с отскока, однако голкипер поймал сферу. В конце концов, на 64-й хозяева заработали пенальти, хотя решение VAR выглядело сомнительно – после подачи от Бернарду Силвы мяч попал в подмышку Моутинью, задев и корпус, и руку. Так или иначе, Стерлинг уверенно реализовал 11-метровый. 1:0!

После этого нервов в действиях "горожан" стало меньше, а моментов – больше. Так, на 70-й минуте Грилиш замыкал прострел Стерлинга ударом метров с пяти (Джек умудрился запустить мяч на трибуны), а на 72-й Грилиш пробил пяткой с близкого расстояния – сфера попала в Коуди, а добивание от Бернарду Силву вытащил Са. На 81-й забивать должен был Жезус, принявший проникающий пас от свежего Де Брюйне и с левого края штрафного нанёсший удар в ближний угол – Са снова выручил "вулвз". На 87-й он же парировал выстрел Фодена метров с 10, не дав Зинченко записать в свой актив ассист.

Вулверхэмптон мог спастись от поражения в компенсированное время в результате подачи Поденсе с левого фланга на линию вратарской. Украинец Килман замыкал головой, направив "круглого" под перкладину, но Эдерсон спас Манчестер Сити! В итоге финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев.

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