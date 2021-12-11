Нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес не доиграл даже первый тайм матча 16-го тура АПЛ против Манчестер Сити.

Первый там прошел при небольшом достоинстве Манчестер Сити, но забитых мячей зрители не увидели. Самый интересный эпизод случился уже в компенсированное время. Нападающий "волков" Рауль Хименес умудрился получить удаление в банальной ситуации.

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Сначала мексиканец получил желтую за фол против Канселу. Форвард помешал разыграть штрафной и сразу заставил арбитра показать еще одно предупреждение. Еще более бессмысленным этот поступок делает то, что события развивались далеко от ворот Вулверхэмптона.