Манчестер Сіті підходив до домашнього поєдинку з Вулверхемптоном у статусі лідера чемпіонату, маючи за плечиме 5-матчеву переможну серію в АПЛ. Щоправда, права на осічку у підопічних Хосепа Гвардіоли не було, адже Ліверпуль відставав всього на одне очко, а Челсі – на два. В українських вболівальників у зустрічі на Етіхаді був свій інтерес – Зінченко вийшов у основі в другій грі поспіль.

Хіменес підставив Вулверхемптон в матчі з Ман Сіті, отримавши дві жовті поспіль – відео безглуздого вчинку

В першому таймі господарі володіли ініціативою, але особливої переваги над "вулвз" вони не демонстрували. Забити "містяни" могли хіба що на старті зусиллями Канселу: на 9-й хвилині Жоау з дистанції бахнув над поперечкою, а на 10-й португалець запустив передачу на Бернарду Сілву – той у штрафному хитнув Аїт-Нурі й вистрілив повз дальню дев'ятку. Були й інші постріли, але ці виявились найгострішими.

Найцікавіший епізод стався прямо перед перервою. У компенсований арбітром час Рауль Хіменес спочатку притримав Родрі за футболку, отримавши жовту картку, а через 31 секунду мексиканцю виписали другу жовту – він став перед м'ячем, не давши розіграти стандарт. Вулверхемптон залишився у меншості.

В другому таймі Манчестер Сіті прогнозовано почав притискати "вулвз", одразу заробивши кілька кутових і ледь не відкривши рахунок на 56-й хвилині внаслідок подачі від Зінченка. Бернарду випередив Са й замкнув у порожні ворота, але м'яч зі стрічки виніс Коуді! Ще за дві хвилини Олександр пробивав з відскоку, однак голкіпер спіймав сферу. Зрештою, на 64-й господарі заробили пенальті, хоча рішення Джонатана Мосса виглядало сумнівно – після подачі від Бернарду Сілви м'яч влучив під пахву Моутінью, зачепивши і корпус, і руку. Так чи інакше, Стерлінг впевнено реалізував 11-метровий. 1:0!

Після цього нервів у діях "містян" стало менше, а моментів – більше. Так, на 70-й хвилині Гріліш замикав простріл Стерлінга ударом метрів з п'яти (Джек примудрився запустити м'яч на трибуни), а на 72-й Гріліш пробив п'яткою з близької відстані – сфера влучила у Коуді, а добиванні від Бернарду Сілви витягнув Са. На 81-й забивати мав Жезус, який прийняв проникний пас від свіжого Де Брюйне й з лівого краю штрафного завдав удар у ближній кут – Са знову виручив "вулвз". На 87-й він же парирував постріл Фодена метрів з 10-ти, не давши Зінченку записати у свій актив асист.

Вулверхемптон міг врятуватись від поразки у компенсований час внаслідок подачі Поденсе з лівого флангу на лінію воротарського. Українець Кілман замикав головою, спрямувавши "круглого" під поперечку, але Едерсон врятував Манчестер Сіті! У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів.

Джеррард повертається в Ліверпуль, дербі Мадрида, Моурінью проти Коваленка і співавтора перемоги у ЛЧ: анонс євровікенду