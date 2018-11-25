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Манчестер Сити победил в столице 6 раз подряд и повторил полувековой рекорд

18:27 0 Читати українською
Манчестер Сити победил в столице 6 раз подряд и повторил полувековой рекорд
Рахим Стерлинг и Лерой Сане / твиттер Манчестер Сити

Выездная победа над лондонским Вест Хэмом (4:0) в 13-м туре английской Премьер-лиги стала особенной для Манчестер Сити.

"Горожане" в шестой раз подряд победили в Лондоне в рамках чемпионата, сообщает BBC.

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Команда во главе с Хосепом Гвардиолой стала лишь вторым клубом не из столицы Соединенного Королевства в истории высшего английского дивизиона, который сумел одержать 6 побед подряд в Лондоне.

Ранее это удалось сделать только Портсмуту. У "Помпи" была победную "лондонская" серия игр в 1950-1951 гг. Отметим, что в сезоне 1949/50 Портсмут во второй и пока последний раз становился чемпионом Англии.

Единоличным рекордсменом Манчестер Сити может стать уже 8 декабря, если победит Челси на Стэмфорд Бридж.

Англия13 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Манчестер Сити: Суббота 24 ноября 2018

Вест Хэм
Матч окончен
0 : 4
Манчестер Сити
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Портсмут Портсмут Вест Хэм - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Рекорды АПЛ
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