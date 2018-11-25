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Манчестер Сіті переміг у столиці 6 разів поспіль і повторив півстолітній рекорд

18:27 457 Читать на русском
Манчестер Сіті переміг у столиці 6 разів поспіль і повторив півстолітній рекорд
Рахім Стерлінг і Лерой Сане / твіттер Манчестер Сіті

Виїзна перемога над лондонським Вест Хемом (4:0) у 13-му турі англійської Прем'єр-ліги стала особливою для Манчестер Сіті.

"Містяни" вшосте поспіль перемогли в Лондоні в рамках чемпіонату, повідомляє BBC.

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Команда на чолі з Хосепом Гвардіолою стала лише другим клубом не зі столиці Сполученого Королівства в історії найвищого англійського дивізіону, який зумів здобути 6 перемог поспіль у Лондоні.

Раніше це вдалося зробити лише Портсмуту. "Помпі" мали переможну "лондонську" серію ігор у 1950-1951 рр. Відзначимо, що в сезоні 1949/50 Портсмут вдруге та наразі востаннє ставав чемпіоном Англії.

Одноосібним рекордсменом Манчестер Сіті може стати вже 8 грудня, якщо переможе Челсі на Стемфорд Брідж.

Англія13 турЛондон Стедіум (Лондон)

Вест Хем - Манчестер Сіті: Субота 24 листопада 2018

Вест Хем
Матч завершено
0 : 4
Манчестер Сіті
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Теги
Англія Портсмут Портсмут Вест Хем - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Рекорди АПЛ
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