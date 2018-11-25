Манчестер Сіті переміг у столиці 6 разів поспіль і повторив півстолітній рекорд

Виїзна перемога над лондонським Вест Хемом (4:0) у 13-му турі англійської Прем'єр-ліги стала особливою для Манчестер Сіті.

"Містяни" вшосте поспіль перемогли в Лондоні в рамках чемпіонату, повідомляє BBC.

Манчестер Сіті розгромив Вест Хем, Ліверпуль в меншості розтрощив Уотфорд: 13-й тур АПЛ, матчі суботи

Команда на чолі з Хосепом Гвардіолою стала лише другим клубом не зі столиці Сполученого Королівства в історії найвищого англійського дивізіону, який зумів здобути 6 перемог поспіль у Лондоні.

Раніше це вдалося зробити лише Портсмуту. "Помпі" мали переможну "лондонську" серію ігор у 1950-1951 рр. Відзначимо, що в сезоні 1949/50 Портсмут вдруге та наразі востаннє ставав чемпіоном Англії.

Одноосібним рекордсменом Манчестер Сіті може стати вже 8 грудня, якщо переможе Челсі на Стемфорд Брідж.