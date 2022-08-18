Следующий сезон 19-летний нападающий проведет в составе Сток Сити на правах аренды, сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

Наполи официально подписал Симеоне – сын наставника Атлетико, близок к осуществлению мечты детства

Таким образом, Лиам сыграет за команду, в которой легендой стал его отец. Рори Дилэп отыграл за Сток Сити более 200 матчей, сейчас работает в тренерском штабе команды. Максимального символизма не будет, ведь Лиам выбрал себе 17-й номер, тогда как Рори играл под 24-м.

К слову, Дилэп-младший сыграл всего 6 матчей за команду Пепа Гвардиолы. Лиам преимущественно выступал за резервистов – в прошлом сезоне забил 20 голов в 24 матчах и помог Манчестер Сити впервые выиграть чемпионат дублирующих составов.