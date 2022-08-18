Верона отпустила 27-летнего форварда в аренду до конца нынешнего сезона. При определенных условиях Симеоне может стать полноценным игроком "партенопейцев", сообщает официальный сайт Наполи.

Малиновский – не единственная тема переговоров Аталанты и Тоттенхэма, "шпоры" готовы отпустить воспитанника Реала

По информации СМИ, "адзури" заплатят за аренду 3 миллиона евро и будут вынуждены выкупить контракт футболиста еще за 12 млн, если Наполи финиширует в топ-4 Серии А или Симеоне забьет оговоренное количество голов (точная цифра неизвестна).

Следовательно, сын Диего Симеоне приблизился к осуществлению мечты детства. Джованни еще в 13 лет сделал татуировку – лого Лиги чемпионов. Теперь аргентинец наконец-то сможет дебютировать в этом турнире, ведь Наполи будет играть в групповом этапе.