Наступний сезон 19-річний нападник проведе у складі Сток Сіті на правах оренди, повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Таким чином Ліам зіграє за команду, в якій легендою став його батько. Рорі Ділеп відіграв за Сток Сіті понад 200 матчів, зараз він працює у тренерському штабі команди. Максимального символізму не буде, адже Ліам обрав собі 17 номер, тоді як Рорі грав під 24.

До слова, Ділеп-молодший зіграв лише 6 матчів за команду Пепа Гвардіоли. Ліам переважно виступав за резервістів – у минулому сезоні забив 20 голів у 24 матчах і допоміг Манчестер Сіті вперше виграти чемпіонат дублюючих складів.