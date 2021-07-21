Манчестер Сити не сможет сыграть товарищеский матч против Труа, который был запланирован на 31 июля, сообщает официальный сайт клуба.

Труа официально подтвердил переход Кухаревича, который уже присоединился к новичку Лиги 1

Проведение спарринга сорвалось из-за карантинных правил, "горожане" продолжат готовиться к новому сезону на родине. Напомним, уже 7 августа Сити ожидает матч против Лестера в рамках Суперкубка Англии.

Напомним, к Труа недавно присоединился экс-форвард Руха Николай Кухаревич, который ожидает свой дебют в Лиге 1.

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