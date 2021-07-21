Манчестер Сіті не зможе зіграти товариський матч проти Труа, який був запланований на 31 липня, повідомляє офіційний сайт клубу.

Труа офіційно підтвердив перехід Кухаревича, який вже приєднався до новачка Ліги 1

Проведення спарингу унеможливили карантинні обмеження британської влади, через які "містяни" продовжать готуватись до нового сезону на батьківщині. Нагадаємо, вже 7 серпня на Сіті очікує матч проти Лестера в рамках Суперкубка Англії.

Нагадаємо, до Труа нещодавно приєднався екс-форвард Руха Микола Кухаревич, який очікує на свій дебют у Лізі 1.

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