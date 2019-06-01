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Манчестер Сити отказался от продажи Гюндогана летом

09:30 40 Читати українською
Манчестер Сити отказался от продажи Гюндогана летом
Илкай Гюндоган / Reuters

Хавбек Илкай Гюндоган не покинет Манчестер Сити в этом межсезонье.

Руководство "горожан" не будет вести переговоры с другими клубами по немцу, информирует Sky Sports.

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Манчестер Сити готов к тому, что футболист не продлит контракт и в конце сезона покинет команду на правах свободного агента. В марте обсуждение нового соглашения 28-летнего игрока с клубом зашло в тупик. Чемпион Англии намерен начать новый раунд переговоров. У руководства появилась уверенность в достижении компромисса с Гюндоганом.

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Статистика полузащитника в сезоне АПЛ – 6 голов и 3 ассиста в 31-м матче.

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Англия Трансферы Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган Манчестер Сити Манчестер Сити
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