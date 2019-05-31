Ліверпуль запропонував нові контракти Матіпу і Мілнеру

Мерсисайдці хочуть втримати Джеймса Мілнера і Жоеля Матіпа в своєму складі.

Англієць і камерунець отримали пропозиції щодо продовження контрактів, інформує Telegraph.

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Обом футболістам запропонували пролонгувати угоди до літа 2021 року. Терміни їх поточних контрактів закінчуються найближчим часом, але Ліверпуль має намір утримати гравців, які відіграють важливу роль у поточному сезоні.

Мілнер може стати гравцем ПСЖ

Раніше повідомлялося, що на 33-річного Мілнера претендує французький ПСЖ.