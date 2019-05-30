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Манчестер Сіті відмовився продавати Сане в Баварію за 80 мільйонів євро

22:29 324 Читать на русском
Манчестер Сіті відмовився продавати Сане в Баварію за 80 мільйонів євро
Лерой Сане / фото із соцмереж

Перехід вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане в Баварію перебуває під загрозою зриву.

Манчестер Сіті відхилив пропозицію мюнхенців у розмірі 80 млн євро щодо трансферу Лероя Сане, повідомляє Guardian.

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За інформацією видання, Баварія не планує відступати від своїх намірів і здійснить ще одну спробу організувати перехід 23-річного німця.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зазначив, що клуб вже півтора року намагається продовжити контракт із футболістом.

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Сане, який виступає за "містян" з 2016 року, в сезоні-2018/19 забив 10 м'ячів і зробив 11 гольових передач в 31 матчі АПЛ.

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Теги
Лерой Сане Лерой Сане Баварія Баварія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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