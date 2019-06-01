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Манчестер Сіті відмовився від продажу Гюндогана влітку

09:30 120 Читать на русском
Манчестер Сіті відмовився від продажу Гюндогана влітку
Ілкай Гюндоган / Reuters

Хавбек Ілкай Гюндоган не покине Манчестер Сіті цього міжсезоння.

Керівництво "містян" не буде вести переговорів з іншими клубами щодо німця, інформує Sky Sports.

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Ман Сіті готовий до того, що футболіст не продовжить контракт і в кінці сезону залишить команду на правах вільного агента. У березні обговорення нової угоди 28-річного гравця з клубом зайшло в глухий кут. Чемпіон Англії має намір почати новий раунд переговорів. У керівництва з'явилася впевненість у досягненні компромісу з Гюндоганом.

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Статистика півзахисника в сезоні АПЛ – 6 голів і 3 асисти в 31-му матчі.

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Трансфери Ілкай Ґюндоґан Ілкай Ґюндоґан Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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