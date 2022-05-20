Нападающий Боруссии Дортмунд трогательно попрощался с клубом, в котором провел 2,5 года.

На последнюю тренировку в Боруссии Холанд подготовил каждому члену команды персональный подарок. Футболисты получили от норвежца часы Rolex Submariner с личной гравировкой и 9-м номером, под которым форвард играл в Дортмунде. Стоимость каждых часов составляет 13-15 тысяч евро.

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Не остались без внимания и другие члены команды – врачи, администраторы, повара и т.д. Каждому из них Холанд тоже подарил часы – правда, немного скромнее. Модель Omega Speedmaster Professional стоит 5-7 тысяч евро.

Подарки привезли на базу Борусии из Нидерландов двумя лимузинами. В целом Холанд потратил на презенты более полумиллиона евро.

Напомним, с июля 21-летний норвежец присоединится к Манчестер Сити, с которым подписал контракт до 30 июня 2027-го. За Боруссию Холанд сыграл 89 матчей, в которых забил 86 голов.

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