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Манчестер Сити определился с двумя претендентами на тренерское кресло, если Гвардиола захочет уйти

11:00 192 Читати українською
Манчестер Сити определился с двумя претендентами на тренерское кресло, если Гвардиола захочет уйти
Маурисио Почеттино и Хосеп Гвардиола / Фото Yahoo

В лагере Манчестер Сити сомневаются относительно будущего Хосепа Гвардиолы на тренерском мостике команды.

"Горожане" намерены переманить главного тренера Лестера Брендана Роджерса, сообщает The Telegraph.

Гвардиола не собирается покидать Манчестер Сити из-за дисквалификации из еврокубков, – СМИ

Также в шорт-лист Сити попал бывший наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино, который сейчас остается без работы. Руководство действующего чемпиона Англии надеется, что Хосеп Гвардиола не покинет свой пост, но хочет иметь запасные варианты на случай форс-мажора.

Манчестер Сити дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение ФФП

Напомним, УЕФА дисквалифицировал Манчестер Сити из еврокубков на два года из-за финансовых махинаций. Также "горожане" обязаны уплатить 30 млн евро штрафа.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Брендан Роджерс Брендан Роджерс Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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