Манчестер Сіті визначився з двома претендентами на тренерське крісло, якщо Гвардіола захоче піти

У таборі Манчестер Сіті мають сумніви щодо майбутнього Хосепа Гвардіоли на тренерському містку команди.

"Містяни" мають намір переманити головного тренера Лестера Брендана Роджерса, повідомляє The Telegraph.

Гвардіола не збирається покидати Манчестер Сіті через дискваліфікацію з єврокубків, – ЗМІ

Також до шорт-листа Сіті потрапив колишній наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно, який зараз залишається без роботи. Керівництво чинного чемпіона Англії сподівається, що Хосеп Гвардіола не покине свою посаду, але хоче мати запасні варіанти на випадок форс-мажору.

Манчестер Сіті дискваліфікований з Ліги чемпіонів та інших єврокубків на два роки за порушення ФФП

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував Манчестер Сіті з єврокубків на два роки через фінансові махінації. Також "містяни" зобов'язані заплатити 30 млн євро штрафу.