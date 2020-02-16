toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Манчестер Сіті визначився з двома претендентами на тренерське крісло, якщо Гвардіола захоче піти

16 лютого 11:00 5709 Читать на русском
Манчестер Сіті визначився з двома претендентами на тренерське крісло, якщо Гвардіола захоче піти
Маурісіо Почеттіно та Хосеп Гвардіола / Фото Yahoo

У таборі Манчестер Сіті мають сумніви щодо майбутнього Хосепа Гвардіоли на тренерському містку команди.

"Містяни" мають намір переманити головного тренера Лестера Брендана Роджерса, повідомляє The Telegraph.

Гвардіола не збирається покидати Манчестер Сіті через дискваліфікацію з єврокубків, – ЗМІ

Також до шорт-листа Сіті потрапив колишній наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно, який зараз залишається без роботи. Керівництво чинного чемпіона Англії сподівається, що Хосеп Гвардіола не покине свою посаду, але хоче мати запасні варіанти на випадок форс-мажору.

Манчестер Сіті дискваліфікований з Ліги чемпіонів та інших єврокубків на два роки за порушення ФФП

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував Манчестер Сіті з єврокубків на два роки через фінансові махінації. Також "містяни" зобов'язані заплатити 30 млн євро штрафу.

blog_ava
"Залиште Луніна та ще кількох – інші можуть піти н***р": оцінки фанатів та ЗМІ, які знайшли винного у невдачах Ов'єдо
16 лютого
8216
Теги
Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Брендан Роджерс Брендан Роджерс Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
20
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук