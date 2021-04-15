35 млн евро в год – именно на такую зарплату рассчитывает Эрлинг Холанд в новом клубе, сообщает Goal.

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Такие финансовые запросы могут распугать всех претендентов на 20-летнего норвежца, отмечает издание. Даже Барселона и Реал, с которыми уже встречались представители Эрлинга, не готовы к таким расходам. Один из английских клубов сразу вышел из переговоров по нападающему, услышав о 35 млн евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги, Холанд провел 23 матча, в которых отличился 21-м голом.

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