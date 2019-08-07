Манчестер Сіті оголосив про підписання Канселу

Правий захисник Жоау Канселу офіційно став гравцем Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про перехід захисника Ювентуса Жоау Канселу. Контракт підписаний на 6 років.

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У зворотньому напрямку вирушив правий захисник "містян" Даніло. Раніше повідомлялось, що за умовами обміну англійський клуб доплатить Ювентусу 18 млн євро.

До слова, у минулому сезоні Канселу провів за туринців 34 поєдинки в усіх турнірах, правий захисник забив один гол та віддав 5 результативних передач.

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