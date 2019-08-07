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Манчестер Сіті оголосив про підписання Канселу

22:52 45 Читать на русском
Манчестер Сіті оголосив про підписання Канселу
Жоау Канселу / Манчестер Сіті

Правий захисник Жоау Канселу офіційно став гравцем Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про перехід захисника Ювентуса Жоау Канселу. Контракт підписаний на 6 років.

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У зворотньому напрямку вирушив правий захисник "містян" Даніло. Раніше повідомлялось, що за умовами обміну англійський клуб доплатить Ювентусу 18 млн євро.

До слова, у минулому сезоні Канселу провів за туринців 34 поєдинки в усіх турнірах, правий захисник забив один гол та віддав 5 результативних передач.

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