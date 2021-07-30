Полузащитник английского Манчестер Сити Иван Илич близок к переезду на Апеннины на постоянной основе. Прошлый сезон он провел в местной Вероне на правах аренды.

"Мастифы" собираются выкупить права на серба, сообщает журналист Маттео Моретто в своем твиттере.

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На Маркантонио Бентегоди довольны продемонстрированным Иличем уровнем в аренде. Ориентировочная стоимость трансфера – 7,5 млн евро. У хавбека остался всего год по контракту с Ман Сити, поэтому текущее трансферное окно фактически является последней возможностью "горожан" заработать на переходе.

В сезоне 2020/21 Иван Илич провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. В 2017-м Црвена Звезда получила за него 2,5 млн в евровалюте.

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