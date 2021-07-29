"Горожане" планируют обсудить новые контракты с Эдерсоном, Диашем, Стоунзом и Фоденом, сообщает The Athletic.

Манчестер Сити готовит первое предложение по Грилишу – Астон Вилла намерена получить больше

Бразильский голкипер может получить чуть ли не самую длинную сделку в истории Манчестер Сити. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025-го, а клуб хочет добавить еще 3 года. О сроках трех других игроков пока неизвестно, однако вскоре с ними также начнутся переговоры.

Заметим, что Александра Зинченко в списке нет. Контракт украинца с Манчестер Сити заканчивается через 3 года.

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