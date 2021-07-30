Півзахисник англійського Манчестер Сіті Іван Іліч близький до переїзду на Апенніни на постійній основі. Минулий сезон він провів у місцевій Вероні на правах оренди.

"Мастифи" збираються викупити права на серба, повідомляє журналіст Маттео Моретто в своєму твіттері.

Манчестер Сіті готує нові контракти для групи ключових гравців – Зінченка у списку немає

На Маркантоніо Бентегоді задоволені продемонстрованим Ілічем рівнем під час оренди. Орієнтовна вартість трансферу – 7,5 млн євро. У хавбека залишився лише рік за контрактом із Ман Сіті, тож поточне трансферне вікно фактично є останньою нагодою "містян" заробити на переході.

У сезоні 2020/21 Іван Іліч провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. У 2017-му Црвена Звезда отримала за нього 2,5 млн у євровалюті.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22, як це вплине на збірну