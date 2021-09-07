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Менди не отпустили под залог – конкурент Зинченко будет оставаться под стражей до судебного заседания

Контракт француза с "россонери" рассчитан до лета 2024-го, а цена за Transfermarkt составляет 50 млн евро. Эрнандеса еще летом сватали в Манчестер Сити, однако до серьезных переговоров дело не дошло. Претендентом на 23-летнего игрока также считался ПСЖ.

Добавим, что на старте сезона основным левым защитником Манчестер Сити стал Жоау Канселу, для которого более привычный правый фланг. Александр Зинченко остается на скамье запасных, а Бенжамен Менди – на скамье подсудимых.

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