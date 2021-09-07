На радари чемпіонів Англії потрапив лідер Мілана Тео Ернандес, інформує Calciomercato.

Менді не відпустили під заставу – конкурент Зінченка залишатиметься під вартою до судового засідання

Контракт француза з "россонері" розрахований до літа 2024-го, а ціна за Transfermarkt складає 50 млн євро. Ернандеса ще влітку сватали в Манчестер Сіті, однак до серйозних переговорів справа не дійшла. Претендентом на 23-річного гравця також вважався ПСЖ.

Додамо, що на старті сезону основним лівим захисником Ман Сіті став Жоау Канселу, для якого більш звичний правий фланг. Олександр Зінченко залишається на лаві запасних, а Бенжамен Менді – на лаві підсудних.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021