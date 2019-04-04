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Манчестер Сити нашел замену Фернандиньо в Атлетико

10:49 40 Читати українською
Манчестер Сити нашел замену Фернандиньо в Атлетико
Родриго Эрнандес / фото ФК Атлетико

Полузащитник Атлетико Родриго Эрнандес стал объектом интереса Манчестер Сити. Чемпионы Англии рассматривают 22-летнего хавбека в качестве замены Фернандиньо.

Манчестер Сити продолжает находиться в поисках замены бразильскому ветерану Фернандиньо, которому скоро исполнится 34 года. "Горожане" обратили внимание на полузащитника Атлетико Родриго, сообщает Daily Mail.

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Именно испанец сейчас является приоритетной целью наставника Сити Хосепа Гвардиолы. Его трансферная стоимость оценивается примерно в 70 млн евро.

Родриго присоединился к Атлетико прошлым летом, перейдя из Вильярреала. Контракт испанца рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне хавбек провел 22 матча в Примере и отметился 2-мя голами.

Также Ман Сити интересуется еще одним игроком "матрасников" – Саулем, к которому проявляет интерес и Манчестер Юнайтед.

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