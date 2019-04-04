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Манчестер Сіті знайшов заміну Фернандінью в Атлетіко

10:49 621 Читать на русском
Манчестер Сіті знайшов заміну Фернандінью в Атлетіко
Родріго Ернандес / фото: ФК Атлетіко

Півзахисник Атлетіко Родріго Ернандес став об'єктом інтересу Манчестер Сіті. Чемпіони Англії розглядають 22-річного хавбека як заміну Фернандінью.

Манчестер Сіті продовжує перебувати у пошуках заміни бразильському ветерану Фернандінью, якому незабаром виповниться 34 роки. "Містяни" звернули увагу на півзахисника Атлетіко Родріго, повідомляє Daily Mail.

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Саме іспанець наразі є пріоритетною ціллю наставника Сіті Хосепа Гвардіоли. Його трансферна вартість оцінюється приблизно у 70 млн євро.

Родріго приєднався до Атлетіко минулого літа, перейшовши з Вільяреала. Контракт іспанця розрахований до літа 2023 року. В поточному сезоні хавбек провів 22 матчі у Прімері та відзначився 2-ма голами.

Також Ман Сіті цікавиться ще одним гравцем "матрацників" – Саулем, до якого проявляє інтерес і Манчестер Юнайтед.

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