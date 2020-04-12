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Манчестер Сити нашел сенсационное усиление обороны во Франции

12 апреля 22:43 57 Читати українською
Манчестер Сити нашел сенсационное усиление обороны во Франции
Бубакар Камара / Getty Images

Манчестер Сити продолжает поиски игрока, который придаст надежности в центре защиты.

Центрбек Марселя Бубакар Камара попал на радары действующих чемпионов Англии, информирует Express.

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Француз в свои 20 лет демонстрирует очень зрелую и стабильную игру на протяжении трех сезонов. Марсель готов отпустить молодую звезду за 28 млн фунтов, которые не станут проблемой для Манчестер Сити. "Горожане" ранее платили почти вдвое больше за Джона Стоунза, однако англичанин не оправдал надежд. Скауты клуба давно следят за Камара, и он смог поразить их своими выступлениями во Франции.

Добавим, что перспективный центрбек провел за Марсель 28 матчей в текущем сезоне, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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Трансферы Англия Трансферы Манчестер Сити Бубакар Камара Бубакар Камара Манчестер Сити Манчестер Сити Марсель Марсель Франция
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