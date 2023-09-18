Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Црвена Звезда и Янг Бойз будут бороться за две путевки в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24. Английский клуб выступает очевидным фаворитом на фоне скромных оппонентов.

Групповой этап Лиги чемпионов сезона 2023/24 стартует уже 19 сентября. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR подготовил серию материалов об участниках главного клубного турнира Европы.

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На очереди представление квартета G. Манчестер Сити получил жеребьевку мечты – в группу к действующим победителям Лиги чемпионов попали одни из самых слабых команд из каждой корзины. Гвардиола должен легко брать первое место и проходить групповой этап вообще без потерь. Навязать хоть какую-нибудь борьбу может только РБ Лейпциг. Но в прошлом году в 1/8 финала Сити разнес немцев 7:0 с пента-триком Холанда. Црвена Звезда и Янг Бойз разыграют путевку в Лигу Европы.

Манчестер Сити

Багаж прошлого сезона: Гвардиола поднял свою команду на абсолютную вершину, выиграв требл. Многолетнее доминирование в АПЛ дополнилось европейской короной. Холанд быстро влился в Манчестер Сити и наклепал 52 гола за сезон. В чемпионате "горожане" благодаря стабильности обошли Арсенал, а в Лиге чемпионов преодолели сложную сетку, разгромив Баварию и Реал.

Амбиции: У Манчестер Сити из года в год только одна задача – выиграть все турниры. Без Гюндогана и с травмированным де Брюйне миссия усложняется, но Пеп точно придумает, как поставить победы на поток. Собственно, уже придумал – команда с первых туров забирает все очки. Букмекеры видят Сити фаворитом Лиги чемпионов. У команды действительно есть все, чтобы защитить титул.

10 самых дорогих игроков: Эрлинг Холанд, Фил Фоден, Родри, Бернарду Силва, Рубен Диаш, Джек Грилиш, Йошко Гвардиол, Кевин де Брюйне, Хулиан Альварес, Матеуш Нуньеш.

Главная звезда: Без вариантов – Холанд. Никто в мире не может сравниться с норвежцем по умению забивать. Союз искусного голеодора и голубой машины, которая на конвейере создает ему моменты, ожидаемо стал взрывной смесью. Из-за Месси и его ЧМ-2022 Эрлинг не возьмет "Золотой мяч" в этом году, но в следующем поборется. Также нужно отметить прогресс Грилиша и идеальную игру незаменимого Родри.

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РБ Лейпциг

Багаж прошлого сезона: Год назад Лейпциг выглядел жалко во время разгрома от Шахтера. Однако смена Доменико Тедеско на Марко Розе вернула "быков" на хороший уровень. Саксонцы заняли третье место в Бундеслиге и выиграли Кубок Германии. Новый тренер, прекрасно чувствующий стиль Ред Булл, восстановил высокую интенсивность и нашел способ максимизировать пользу от лидеров команды.

Амбиции: Лейпциг летом продал трех лучших футболистов – Нкунку, Собослай и Гвардиол за большие деньги уехали в АПЛ. Понадобится время на перестройку с 10 новыми игроками. Впрочем, РБ уже сейчас готов к серьезным задачам. Разгром Баварии в суперкубке и избиение Униона в чемпионате как яркое подтверждение. Плей-офф Лиги чемпионов и топ-4 Бундеслиги – реалистичная цель для "быков".

10 самых дорогих игроков: Дани Ольмо, Хави Симонс, Лоис Опенда, Тимо Вернер, Кастельо Люкеба, Мохаммед Симакан, Кристоф Баумгартнер, Беньямин Шешко, Ксавер Шлагер, Нико Зайвальд.

Главная звезда: Новички уже адаптировались и делают результат: у Симонса 3+4, Опенда забил три гола, Шешко – два. Однако звездой №1 остается Ольмо. Испанец в этом сезоне не уходит с поля без результативных действий, а хет-трик в ворота Баварии стал настоящим бенефисом. Дани решает эпизоды в одиночку и создает моменты для партнеров. Следующая громкая продажа Лейпцига.

Црвена Звезда

Багаж прошлого сезона: Црвена Звезда шесть лет подряд становится чемпионом Сербии и три года подряд выигрывает Кубок Серии. Внутри страны нет и близко равных соперников, а в группе Лиги Европы команда из Белграда заняла последнее место. Но это не позор, позор – при первой возможности катать товарняки с Зенитом. Звезда сыграла уже три матча против россиян за время полномасштабной войны.

Амбиции: Перспективы сербов ограничиваются борьбой за третье место с Янг Бойз. В домашней Суперлиге Црвена Звезда регулярно устраивает разгромы (хоть и даже там сейчас идет не первой), однако перенести свою результативность в Лигу чемпионов точно не удастся. Последний раз белградцы играли в группе ЛЧ 4 года назад и финишировали на дне с разницей голов -17.

10 самых дорогих игроков: Мирко Иванич, Осман Букари, Жан-Филипп Крассо, Петер Олайинка, Александар Драгович, Александар Катай, Ин-Бём Хван, Стефан Митрович, Гелор Канга, Шериф Ндиайе.

Главная звезда: Црвена Звезда летом подписала ряд качественных исполнителей из периферийных лиг, но самым известным в команде остается Драгович. Австрийцу не разрешили совершить ошибку и променять Лигу чемпионов на Россию. Бывший игрок Динамо носит капитанскую повязку и является незаменимым элементом в центре обороны.

Янг Бойз

Багаж прошлого сезона: Янг Бойз вернулись к доминированию в чемпионате Швейцарии после провала в позапрошлом сезоне. "Мальчики" взяли титул с 16-очковым отрывом от конкурентов и положили золотые медали в кубок страны. А вот еврокубковая кампания завершилась еще летом проваленной квалификацией в Лигу конференций. Так или иначе, работа Рафаэля Вики считается успешной.

Амбиции: Глобальное денежное безумие в футболе не добралось до Швейцарии, где даже чемпион имеет скромный бюджет и не может конкурировать в Европе. Благодаря удачному жребию у Янг Бой есть шансы на третье место, но в матчах с Ман Сити и Лейпцигом каждый гол будет за праздник. Правда, на искусственном домашнем газоне швейцарцы могут покусать. В 2018-м здесь проигрывал Ювентус, а в 2021-м – МЮ.

10 самых дорогих игроков: Кастриот Имери, Мешак Элиа, Дариан Малес, Мохамед Камара, Седрик Иттен, Жан-Пьер Нсаме, Эбрима Колли, Шейк Ньяссе, Улиссес Гарсия, Филип Угринич.

Главная звезда: Фабиан Ридер, который тянул на этот статус, уехал в Ренн за 15 миллионов. Больше и особо выделить некого. Иттен и Нсаме немало забивают на внутренней арене. Пришел из Интера Малес, который в прошлом сезоне показал неплохие цифры в аренде за Базель. Больших звезд в команде нет.

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