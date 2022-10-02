После лондонского настало время еще одного принципиального дерби. Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – МЮ на "Футбол 24", стартует в 16:00. Хосеп Гвардиола против Эрика Тен Хага, с которым сотрудничал в Баварии. Сумасшедшая форма Холанда и компании дома: 3 победы, 14 забитых мячей и лишь 2 пропущенных. Сити отстает от Арсенала на 4 балла, поэтому должен побеждать. Гостям тоже хочется взять 3 очка, ведь лишь в таком случае они поднимутся в зону ЛЧ, подвинув команду Де Дзерби. "Красные дьяволы" после стартовых фиаско выиграли 4 подряд поединка, в частности, нанеся первое поражение Арсеналу. Где смотреть матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед онлайн? Игру транслирует только платформа Setanta Sports.

Арсенал нанес Тоттенхэму первое поражение – Зинченко триумфально вернулся, укрепив лидерство в АПЛ