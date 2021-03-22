Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Арсенал мониторят замбийца, сообщает Salzburger Nachrichten.

Сульшер успокоил фанатов Манчестер Юнайтед относительно будущего Кавани

Четверка английских грандов готова выйти на боссов Зальцбурга с предложением уже в летнее трансферное окно. Ориентировочная стоимость Даки ныне составляет 20 млн евро. Контракт африканца, начавшего европейский этап карьеры в австрийском Лиферинге, с "красными быками" действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Пэтсон Дака провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и отдал 8 результативных передач.

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