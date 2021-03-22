Манчестер Сити, Ливерпуль и еще 2 гранда АПЛ выстроились за "наследником Холанда"
Лидер атак австрийского Зальцбурга Пэтсон Дака попал на радары ведущих клубов Туманного Альбиона. Зимой им активно интересовался лондонский Вест Хэм.
Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Арсенал мониторят замбийца, сообщает Salzburger Nachrichten.
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Четверка английских грандов готова выйти на боссов Зальцбурга с предложением уже в летнее трансферное окно. Ориентировочная стоимость Даки ныне составляет 20 млн евро. Контракт африканца, начавшего европейский этап карьеры в австрийском Лиферинге, с "красными быками" действует до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Пэтсон Дака провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и отдал 8 результативных передач.
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