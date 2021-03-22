Манчестер Сіті, Ліверпуль і ще 2 гранди АПЛ вишикувалися за "спадкоємцем Холанда"
Лідер атак австрійського Зальцбурга Петсон Дака потрапив на радари провідних клубів Туманного Альбіона. Взимку ним активно цікавився лондонський Вест Хем.
Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Арсенал моніторять замбійця, повідомляє Salzburger Nachrichten.
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Четвірка англійських грандів готова вийти на босів Зальцбурга з пропозицією вже в літнє трансферне вікно. Орієнтовна вартість Даки наразі складає 20 млн євро. Контракт африканця, який розпочав європейський етап кар'єри з австрійського Ліферінга, з "червоними биками" чинний до літа 2024 року.
У нинішньому сезоні Петсон Дака провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 27 м'ячів і віддав 8 результативних передач.
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