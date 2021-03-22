Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Арсенал моніторять замбійця, повідомляє Salzburger Nachrichten.

Сульшер заспокоїв фанатів Манчестер Юнайтед щодо майбутнього Кавані

Четвірка англійських грандів готова вийти на босів Зальцбурга з пропозицією вже в літнє трансферне вікно. Орієнтовна вартість Даки наразі складає 20 млн євро. Контракт африканця, який розпочав європейський етап кар'єри з австрійського Ліферінга, з "червоними биками" чинний до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні Петсон Дака провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 27 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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