В последнее время Кавани связывают с уходом из "красных дьяволов". Добавил жару и отец форварда, который заявил, что Эдинсону не нравится в Англии. На фоне этого высказался Уле Гуннар Сульшер.

Манчестер Юнайтед не уверен насчет будущего Кавани на Олд Траффорд

"Мы ведем переговоры с Кавани. Эдинсон – топ-форвард, что бы он ни решил относительно своего будущего. Стоит просто подождать. У нас хороший диалог. Манчестеру нужен конкурентоспособный состав и нужен тот, кто будет стабильно забивать", – цитирует наставника МЮ Goal.

К слову, уругваец приехал на Олд Траффорд в октябре 2020-го. С тех пор 34-летний форвард провел за Манчестер Юнайтед 25 поединков, в которых отличился 7 голами и 2 ассистами. Его контракт рассчитан до лета, но включает возможность продолжения сотрудничества еще на год.

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