В рамках 3-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле принимает Лестер. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

Матч Манчестер Сити – Лестер начался в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, а посмотреть дуэль вживую можно на Setanta Sports непосредственно в этой новости.

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Стартовые составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Гарсия, Аке, Менди – Родри, Фернандиньо, де Брюйне – Марез, Стерлинг, Фоден

Запасные: Штеффен, Зинченко, Ляпорт, Торрес, Дилэп, Дойл, Палмер

Here's your City line-up to face the Foxes!



Starting XI | Ederson, Walker, Garcia, Ake, Mendy, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Foden



Subs | Steffen, Zinchenko, Laporte, Torres, Delap, Doyle, Palmer



️ @HaysWorldwide

#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/exRxVK3zSt — Manchester City (@ManCity) September 27, 2020

Лестер: Шмейхель – Джастин, Эванс, Союнчю, Амарти, Кастань – Нампали Менди – Амарти, Тилеманс, Прат, Барнс – Варди

Запасные: Уорд, Фукс, Чудхури, Мэддисон, Олбрайтон, Перес, Ихеаначо