Манчестер Сити – Лестер: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко возвращается в заявку
В рамках 3-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле принимает Лестер. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Манчестер Сити – Лестер начался в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, а посмотреть дуэль вживую можно на Setanta Sports непосредственно в этой новости.
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Стартовые составы команд:
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Гарсия, Аке, Менди – Родри, Фернандиньо, де Брюйне – Марез, Стерлинг, Фоден
Запасные: Штеффен, Зинченко, Ляпорт, Торрес, Дилэп, Дойл, Палмер
Лестер: Шмейхель – Джастин, Эванс, Союнчю, Амарти, Кастань – Нампали Менди – Амарти, Тилеманс, Прат, Барнс – Варди
Запасные: Уорд, Фукс, Чудхури, Мэддисон, Олбрайтон, Перес, Ихеаначо