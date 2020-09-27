Историческое поражение Гвардиолы в видеообзоре матча Манчестер Сити – Лестер – 2:5
Манчестер Сити принимал Лестер в 3-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Лестер на Футбол 24.
Манчестер Сити дома разгромно уступил Лестеру, хотя первыми забили именно хозяева – Марез с лета положил мяч в дальнюю девятку. Затем все перевернулось с ног на голову.
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Варди отличился феноменальным хет-триком, еще по одному голу забили Мэддисон и Тилеманс. Второй мяч Манчестер Сити в матче записал в свой актив Аке – дебютный для себя, однако не спасительный для "горожан". Итак, 2:5 – крупнейшее поражение Хосепа Гвардиолы в его тренерской карьере.
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