Манчестер Сити дома разгромно уступил Лестеру, хотя первыми забили именно хозяева – Марез с лета положил мяч в дальнюю девятку. Затем все перевернулось с ног на голову.

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Варди отличился феноменальным хет-триком, еще по одному голу забили Мэддисон и Тилеманс. Второй мяч Манчестер Сити в матче записал в свой актив Аке – дебютный для себя, однако не спасительный для "горожан". Итак, 2:5 – крупнейшее поражение Хосепа Гвардиолы в его тренерской карьере.

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