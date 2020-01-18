Манчестер Сіті – Крістал Пелас: Зінченко продовжує сумну серію – онлайн-трансляція матчу АПЛ

Манчестер Сіті приймає Крістал Пелас у 23-му турі АПЛ. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Крістал Пелас на "Футбол 24", стартує о 17:00 за київським часом. Українець Олександр Зінченко втретє поспіль не потрапив навіть до заявки на гру. Лондонці не програють 4 тури, тоді як підопічні Гвардіоли виграли 3 попередні матчі в АПЛ, повернувшись на 2-е місце, та двічі впевнено пройшли далі в кубкових турнірах. У минулому сезоні Сіті сенсаційно поступився звітному суперникові в рідних стінах, але в поточному вже встиг взяти реванш. Команда Ходжсона до звітної зустрічі підходила з кращою обороною (24 пропущені, четвертий результат у лізі), ніж манчестерці (25).

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Манчестер Сіті – Крістал Пелас: дивитись матч онлайн – трансляція АПЛ 18 січня 2020