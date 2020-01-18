toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВІЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ - КРІСТАЛ ПЕЛАС ЕРЛІНГ ХОЛАНД

Манчестер Сіті – Крістал Пелас: Зінченко продовжує сумну серію – онлайн-трансляція матчу АПЛ

16:07 2176 Читать на русском
Манчестер Сіті – Крістал Пелас: Зінченко продовжує сумну серію – онлайн-трансляція матчу АПЛ
Манчестер Сіті – Крістал Пелас: онлайн-трансляція матчу АПЛ 18 січня 2020

Манчестер Сіті приймає Крістал Пелас у 23-му турі АПЛ. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

82’ Серхіо Агуеро
87’ Серхіо Агуеро
 
Дженк Тосун 39’
Фернандінью 90’
39’ Дженк Тосун
82’ Серхіо Агуеро
87’ Серхіо Агуеро
90’ Фернандінью

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Крістал Пелас на "Футбол 24", стартує о 17:00 за київським часом. Українець Олександр Зінченко втретє поспіль не потрапив навіть до заявки на гру. Лондонці не програють 4 тури, тоді як підопічні Гвардіоли виграли 3 попередні матчі в АПЛ, повернувшись на 2-е місце, та двічі впевнено пройшли далі в кубкових турнірах. У минулому сезоні Сіті сенсаційно поступився звітному суперникові в рідних стінах, але в поточному вже встиг взяти реванш. Команда Ходжсона до звітної зустрічі підходила з кращою обороною (24 пропущені, четвертий результат у лізі), ніж манчестерці (25).

Манчестер Сіті організував пікантну різдвяну вечірку – гравці розважались в компанії гарячих Instagram-моделей

Манчестер Сіті – Крістал Пелас: дивитись матч онлайн – трансляція АПЛ 18 січня 2020

blog_ava
Ман Сіті драматично втратив очки вдома – конкурент Зінченка асистував на камбек, але екс-зірка Шахтаря все зіпсував
18:57
6206
Теги
Головне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Манчестер Сіті - Крістал Пелас Крістал Пелас Крістал Пелас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
0
хв
Ліверпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук