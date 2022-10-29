Чемпионы Англии опубликовали афишу в стиле культового фильма 80-х – "Охотники за привидениями".

Для "исполнения ролей" выбрали Кевина де Брюйне, Джека Грилиша, Натана Аке и Эрлинга Холанда. Присутствие норвежца особенно интересно. Холанд не смог доиграть матч ЛЧ против Боруссии из-за повреждения, поэтому его участие в поединке с Лестером выглядело неоднозачно. Вряд ли Ман Сити выставлял бы Холанда на передний план афиши, если он вообще не готов к игре.

Добавим, что команда Гвардиолы встретится с Лестером на выезде уже сегодня, начало в 14:30.

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