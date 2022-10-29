Чемпіони Англії опублікували афішу в стилі культового фільму 80-х – "Мисливці на привидів".

Для "виконання ролей" обрали Кевіна де Брюйне, Джека Гріліша, Натана Аке і Ерлінга Холанда. Присутність норвежця особливо цікава. Холанд не зміг дограти матч ЛЧ проти Борусії через пошкодження, тому його участь у поєдинку з Лестером виглядала неоднозачно. Навряд Ман Сіті виставляв би Холанда на передній план афіші, якби він був взагалі не готовий до гри.

Додамо, що команда Гвардіоли зустрінеться з Лестером на виїзді вже сьогодні, початок о 14:30.

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