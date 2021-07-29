"Містяни" планують обговорити нові контракти з Едерсоном, Діашем, Стоунзом та Фоденом, повідомляє The Athletic.

Манчестер Сіті готує першу пропозицію щодо Гріліша – Астон Вілла має намір отримати більше

Бразильский голкіпер може отримати ледь не найдовшу угоду в історії Ман Сіті. Його чинний контракт розрахований до літа 2025-го, а клуб хоче додати ще 3 роки. Про терміни трьох інших гравців наразі невідомо, однак незабаром з ними також розпочнуться переговори.

Зауважимо, що Олександра Зінченка у списку немає. Контракт українця з Манчестер Сіті закінчується через 3 роки.

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