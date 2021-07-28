Манчестер Сити готовит первое предложение по Грилишу – Астон Вилла намерена получить больше
11:26 - Читати українською
Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш может перебраться в Манчестер Сити в текущее трансферное окно.
"Горожане" готовы предложить 75 миллионов фунтов стерлингов за хавбека сборной Англии Джека Грилиша, сообщает Daily Mail.
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Интересно, что "вилланы" не намерены отпускать свою звезду менее чем за 100 млн фунтов. Клуб стремится удержать Грилиша, а для этого может предложить зарплату от 150 тысяч фунтов.
К слову, Джек провел 27 матчей в прошлом сезоне в составе Астон Виллы, записав в свой актив 7 голов и 12 ассистов.
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